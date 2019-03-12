Tajik Air возобновляет регулярные рейсы в Москву

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Национальная авиакомпания Таджикистана Tajik Air с 31 марта возобновляет регулярные полеты в Москву. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель авиаперевозчика.

"С 31 марта начинаются полеты", - сказал собеседник агентства. По его словам, рейсы будут совершаться ежедневно из Душанбе в московский аэропорт Домодедово. Их будет выполнять Boeing 757. Представитель авиакомпании добавил, что бронирование билетов доступно с 7 марта.

С конца 2018 года Tajik Air испытывала серьезные трудности: в январе были приостановлены на неопределенный срок все рейсы, значительная часть сотрудников отправлена в бессрочные неоплачиваемые отпуска, а гендиректор Хайрулло Рахимов уволен. В январе Tajik Air сообщила, что обслуживание рейсов российского направления до конца осенне-зимнего сезона передано компании Somon Air.

Tajik Air основана в 1930 году. Авиакомпания специализируется на перевозках пассажиров и грузов, а также выполняет техническое обслуживание и ремонт авиационной техники. Она осуществляла регулярные рейсы в пять городов России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут и Новосибирск), помимо этого в Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Иран, Индию, а также внутренние перелеты.