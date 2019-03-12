Минсельхоз предложил выделить на развитие села 1,38 трлн рублей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минсельхоз РФ разработал проект госпрограммы комплексного развития сельских территорий, на ее финансирование может быть направлено 1,38 трлн рублей, включая 1,06 трлн рублей из федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

Реализация программы направлена на повышение занятости и благосостояния сельского населения, формирование комфортных и благоприятных условий проживания, а также обеспечение транспортной доступности, развитие телекоммуникационной, инженерной и социальной инфраструктуры села.

"В результате реализации госпрограммы к 2025 году ожидается увеличение уровня доходов сельского населения по отношению к городскому с 68% до 75%, повышение доли благоустроенного жилья с 32,6% до 50%, а также сохранение численности малых сельских населенных пунктов. Для достижения этих целей планируется направить порядка 1,38 трлн рублей, из них более 1,06 трлн рублей - из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Ключевым механизмом госпрограммы станет конкурс региональных проектов, которые будут софинансироваться государством, сообщили в Минсельхозе. Предполагается, что проекты на конкурс смогут предоставлять коммерческие, некоммерческие и общественные организации, муниципалитеты, инициативные группы сельских жителей. Они могут быть реализованы по таким направлениям, как социальная инфраструктура и жилье, инженерно-транспортная инфраструктура, культура и спорт, среда проживания, содействие занятости населения, государственные услуги, физическая доступность продовольственных и бытовых товаров, а также финансовые услуги. Заявки ежегодно будут отбираться в регионах, а потом рассматриваться для софинансирования Минсельхозом России.

Также в рамках госпрограммы будут осуществляться мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий сельского населения. Документом предусмотрено внедрение льготной сельской ипотеки по ставке не выше 1% годовых, развитие жилищного строительства и другие меры.

"В первый год будут формироваться правовые, организационные и методические условия, необходимые для эффективной реализации госпрограммы. Параллельно запускается механизм отбора инициативных проектов регионов. На втором этапе планируется внедрение в социальную сферу инноваций, модернизация и развитие необходимой инфраструктуры, создание условий для повышения качества жизни населения", - отметили в министерстве.