Nissan, Renault и Mitsubishi создадут новый совместный управленческий совет

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Главы автомобильных концернов Renault, Nissan и Mitsubishi провели во вторник в Токио переговоры и договорились создать новый совместный управленческий совет.

Экс-главе Nissan и Renault грозит до десяти лет тюрьмы.

Экс-главе Nissan и Renault грозит до десяти лет тюрьмы. В чем обвиняют Карлоса Гона

Об этом объявили на пресс-конференции в Токио по итогам переговоров.

Новая структура получит название "Операционный совет альянса", главной задачей которого будет совместное принятие конкретных решений и углубление трехстороннего и взаимовыгодного сотрудничества. Возглавит новый управленческий совет глава концерна Renault Жан-Доминик Сенар.

Во вторник в Токио также прошло заседание совета директоров Nissan. Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Карлос Гон, который на прошлой неделе был отпущен из тюрьмы под залог, изъявил желание принять в нем участие, однако токийский окружной отклонил соответствующую просьбу адвокатов Гона. Категорически против участия Гона в заседании совета директоров Nissan выступило и текущее руководство компании.