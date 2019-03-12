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Арест главы Nissan и Renault

Nissan, Renault и Mitsubishi создадут новый совместный управленческий совет

Новую структуру возглавит глава концерна Renault Жан-Доминик Сенар

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Главы автомобильных концернов Renault, Nissan и Mitsubishi провели во вторник в Токио переговоры и договорились создать новый совместный управленческий совет.

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Об этом объявили на пресс-конференции в Токио по итогам переговоров.

Новая структура получит название "Операционный совет альянса", главной задачей которого будет совместное принятие конкретных решений и углубление трехстороннего и взаимовыгодного сотрудничества. Возглавит новый управленческий совет глава концерна Renault Жан-Доминик Сенар.

Во вторник в Токио также прошло заседание совета директоров Nissan. Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Карлос Гон, который на прошлой неделе был отпущен из тюрьмы под залог, изъявил желание принять в нем участие, однако токийский окружной отклонил соответствующую просьбу адвокатов Гона. Категорически против участия Гона в заседании совета директоров Nissan выступило и текущее руководство компании.

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ЯпонияФранцияАрест главы Nissan и Renault
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