Госдума приняла поправки в Гражданский кодекс о цифровых правах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Гражданский кодекс РФ о цифровых правах. Авторами законопроекта выступила группа парламентариев во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

Как заявил Володин журналистам, теперь законом закрепляется само понятие "цифровое право". "Новые технологии активно внедряются в экономическую жизнь как в нашей стране, так и за рубежом, но вопросы юридической защиты оставались неурегулированными. После принятия закона граждане и юрлица получат дополнительные гарантии, позволяющие более активно участвовать в развитии экономики будущего", - пояснил он.

По словам спикера, новый закон формирует основу для развития цифровой экономики. "Это новая сфера для нашего права, потому для нас важно закрепить базовые понятия", - отметил Володин, напомнив, что развитие законодательство в этой области было выделено в отдельный приоритет в послании президента РФ Федеральному собранию.

Суть поправок

Новым законом в ГК РФ вводится статья 141.1 ГК РФ "Цифровые права", где закрепляется базовое понятие "цифровое право" (юридический аналог термина "токен"). Как пояснил ранее ТАСС глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, это позволит "определить свое место в системе объектов гражданских прав оборот цифровой продукции, в том числе куплю-продажу, а также предоставить защиту гражданам и юридическим лицам по сделкам с цифровыми правами".

Для облегчения совершения сделок в этой сфере в Гражданском кодексе также совершенствуются правила ведения договорной базы. В частности, к сделке в простой письменной форме приравнивается "выражение воли лица с помощью электронных или других технических средств".

В результате принятия этих поправок будут считаться "заключенными и действительными все сделки, совершаемые дистанционно, в том числе путем заполнения электронной формы или путем отправки СМС, получат признание также электронные доверенности и заполненные в электронном виде бюллетени для голосования", отметил Крашенинников.

Кроме того, по его словам, законом вносится определенность в сферу использования самоисполняемых сделок - так называемых смарт-контрактов. ГК РФ дополняется правилом о совершении таких сделок автоматически с помощью информационной системы.