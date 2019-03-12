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Forbes назвал Михаила Фридмана самым богатым жителем Лондона

Его состояние оценивается в $15 млрд
Михаил Фридман Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Михаил Фридман
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 12 марта. Журнал Forbes назвал основателя "Альфа-групп" и крупнейшего акционера люксембургского холдинга LetterOne Михаила Фридмана самым богатым жителем Лондона.

Эксперты издания на основе нового глобального рейтинга богатейших людей мира подсчитали, в каких городах живет наибольшее количество миллиардеров, а также назвали самых богатых жителей этих городов. В Лондоне, где живут 55 миллиардеров с совокупным состоянием $226 млрд, самым богатым жителем стал россиянин, совладелец "Альфа- групп" Михаил Фридман. Его состояние оценивается в $15 млрд.

Фридман назван самым богатым лондонцем впервые. До этого в течение нескольких лет это звание удерживал за собой выходец из СССР, владелец Access Industries Леонард Блаватник. Теперь местом постоянного проживания Блаватника Forbes называет Нью-Йорк.

Журнал отмечает также, что в первую тройку городов, в которых проживает наибольшее число миллиардеров, стабильно входит Москва. В 2019 году Forbes нашел в российской столице 71 миллиардера, самый богатый из которых - председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон. В рейтинге 2019 года по этому показателю Москву опередили только Нью-Йорк и Гонконг.

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