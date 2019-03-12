NYT: генпрокурор Нью-Йорка направила повестку Deutsche Bank по делу Trump Organization

ТАСС, 12 марта. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс направила повестку немецкому банку Deutsche Bank в рамках расследования сделок компании Trump Organization. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, прокурора интересуют документы по предоставлению займов и другим финансовым операциям, связанным с отелями Trump International Hotel в Вашингтоне, Trump National Doral недалеко от Майами, Trump International Hotel и Trump International Tower в Чикаго, а также неудавшейся попытке Трампа купить клуб Национальной футбольной лиги "Баффало Биллс" в 2014 году.

Начало расследования Летиции Джеймс обусловлено показаниями в Конгрессе США бывшего адвоката президента США Майкла Коэна, которые он дал в феврале, пишет The New York Times. Свидетельствуя под присягой, Коэн заявил о махинациях с финансовой отчетностью в Trump Organization и предоставил копии документов, подтверждающих это.

Газета поясняет, что расследование Летиции Джеймс является гражданским, а не уголовным. При этом генпрокурор Нью-Йорка обладает достаточно широкими полномочиями и может потребовать штраф, а в исключительных случаях - роспуск бизнес-структуры, вовлеченной в систематическую нелегальную деятельность, поясняет издание.

Отмечается, что повестку также получил базирующийся в Нью-Джерси Investors Bank.

О связях Deutsche Bank и Trump Organization

В конце января 2019 года представители двух комитетов Палаты представителей Конгресса США - по разведке и финансовым услугам - заявили, что ведут консультации с Deutsche Bank относительно получения от него информации о транзакциях, касающихся Трампа. По данным СМИ, политические оппоненты президента США рассчитывают найти сведения о незаконных сделках между банком и Trump Organization. Газета The Wall Street Journal в феврале сообщила, что Deutsche Bank в марте 2016 года отказал компании Трампа в выдаче кредита.

В 2017 году американские СМИ сообщали о том, что подчиненные спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, якобы запросили информацию о деловых связях Трампа и Deutsche Bank.

Согласно публикации The Wall Street Journal, Deutsche Bank в 2016 году пытался свернуть деловые связи с российским банком ВТБ. Для этого Deutsche Bank якобы пытался передать права на получение выданного им ранее ВТБ кредита в размере $600 млн другому финансовому институту - российскому Альфа-банку. Передать удалось лишь права на получение $300 млн. В 2017 году ВТБ выплатил Deutsche Bank оставшуюся сумму.

Мюллер с мая 2017 года ведет расследование по поводу приписываемых российской стороне попыток повлиять на президентские выборы 2016 года в США. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.