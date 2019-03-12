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Росавиация: авиакомпании РФ в феврале увеличили перевозки пассажиров на 9,2%, до 7,4 млн

По итогам 2018 года российские авиакомпании перевезли 116,2 млн человек

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании, по оперативным данным, в феврале 2019 г. увеличили перевозки пассажиров на 9,2%, до 7,4 млн. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"По оперативным данным, в феврале текущего года российские перевозчики обслужили 7,4 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 9,2%. Пассажирооборот достиг отметки в 19,3 млрд пассажирокилометров, рост составил +11,5%", - говорится в сообщении.

Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров на 15,9%, до 2,6 млн, S7 - на 6,1%, до 744,5 тыс., "Победа" - на 45,4%, до 624 тыс. пассажиров.

По итогам 2018 г. авиакомпании РФ перевезли 116,2 млн пассажиров, рост составил 10,6%. Как ранее сообщал замминистра транспорта РФ Александр Юрчик, в 2019 г. также ожидается рост показателя на 10%.

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