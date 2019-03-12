Кабмин представит проект базового закона о контрольно-надзорной деятельности

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство РФ планирует в ближайшее время представить для широкого обсуждения проект нового закона о контрольно-надзорной деятельности, который призван создать общие условия работы органов контроля и надзора в России. Об этом сообщил на Неделе российского бизнеса вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

"Я надеюсь, что в ближайшие время, как минимум к Петербургскому форуму (состоится 6-8 июня), мы уже представим версию этого закона, которую можно будет уже на форуме обсудить. Во всяком случае, такие задачи поставлены, и мы будем их добиваться. Это будет очень технологичный закон, понятный", - сказал чиновник, выступая на форуме "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность в цифровую эпоху".

Он отметил, что законопроект может стать базовым для подготовки целого кодекса норм контрольно-надзорной деятельности. По словам Чуйченко, до сих пор в стране каждый надзорный орган работает по своим отдельным правилам, а общего базового законодательства, регулирующего эту деятельность, пока нет.

"Сейчас мы работаем над общим законом об обязательных требованиях, которые будут предметом контрольно-надзорной деятельности. Этот закон будет содержать в себе понятия и признаки этих требований, систему нормативных актов, в которых они будут воплощены", - заявил он.

По словам вице-премьера, сейчас обсуждается, какие, помимо базового, могут потребоваться дополнительные отраслевые законы о контроле и надзоре. В качестве примера он привел атомный государственный надзор, который требует особых правил проведения проверок.

"Может быть, помимо общего закона, необходимо и специальные законы создавать. Ну и грамотнее с точки зрения юридической техники это все погрузить в один закон и назвать его кодексом, в котором будет общая часть и специальная часть в виде отдельных отраслевых законов. Не каждый надзор нуждается в специальном надзоре, но в настоящее время мы это изучаем и не исключаем появление либо специальных законов, либо специальных глав в этом законе", - добавил он.

Школы контрольно-надзорной деятельности

Чуйченко также сообщил, что, возможно, в скором будущем в стране появятся две новые отрасли права - "это контрольно-надзорное право и контрольно-надзорный процесс".

Он также сообщил, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о создании школы контрольно-надзорной деятельности. "Мы уже вместе с ведущими нашими базовыми учебными заведениями ведем эту работу и в скором будущем у нас появится кафедра контрольно-надзорной деятельности, может быть кафедра контрольно-надзорного права и контрольно-надзорного процесса", - сказал он.