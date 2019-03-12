ГП и Верховный суд найдут новые подходы по защите бизнеса от неправомерного преследования

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ и Верховный суд совместно с правоохранительными органами выработают новые подходы по защите бизнеса от неправомерного уголовного преследования. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман на форуме "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность в цифровую эпоху", который проходит в рамках Недели российского бизнеса.

"С учетом поручения послания президента Федеральному собранию мы будем работать с Верховным судом и другими правоохранительными органами с тем, чтобы выработать новые подходы и полномочия по защите бизнеса в уголовно-правовой сфере", - сказал Буксман.

По его словам, почти 20% обращений предпринимателей на интернет-канал Генпрокуратуры касаются защиты их прав в уголовно-правовой сфере. Буксман отметил, что прокурорам удавалось способствовать прекращению уголовного дела и изменению меры пресечения на период следствия. "За 2,5 года работы (интернет-канала) мы защитили права более тысячи предпринимателей, обратившихся именно в электронной форме, - сказал замгенпрокурора.

Буксман отметил, что прокурорами часто выявляется отсутствие доступа бизнеса к услугам в электронном виде. Также органами прокуратуры вскрываются большие пласты нормативных правовых актов, которые сдерживают развитие бизнеса. "Только в прошлом году мы опротестовали и оспорили в судебном порядке почти 30 тыс. таких нормативно-правовых актов", - сказал он.

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин призвал отказаться от любых барьеров, ограничивающих деятельность отечественных предпринимателей. Глава государства подчеркнул, что предприниматели не должны постоянно опасаться уголовного либо административного наказания, а также других рисков.