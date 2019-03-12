Путин примет участие в ПМЭФ в июне

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), который пройдет 6-8 июня 2019 года. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, это форум где Путин традиционно принимает участие, традиционно участвует в пленарном заседании и в других форматах на полях форума", - сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли президент России участие в ПМЭФ в этом году.

Представитель Кремля не стал говорить, кто будет гостями Петербургского форума в этом году, подчеркнув при этом, что он обещает быть "значимым событием в мировой форумной жизни".