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ПМЭФ-2019

Путин примет участие в ПМЭФ в июне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал рассказывать, кто будет среди гостей форума в этом году

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), который пройдет 6-8 июня 2019 года. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, это форум где Путин традиционно принимает участие, традиционно участвует в пленарном заседании и в других форматах на полях форума", - сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли президент России участие в ПМЭФ в этом году.

Представитель Кремля не стал говорить, кто будет гостями Петербургского форума в этом году, подчеркнув при этом, что он обещает быть "значимым событием в мировой форумной жизни".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПМЭФ-2019
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