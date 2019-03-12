Развитие мирового судостроения обсудят на Международном арктическом форуме в Петербурге

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Передовые достижения в судостроении станут темой отдельной сессии Международного арктического форума "Арктика - территория диалога", который пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля, сообщается в пресс-релизе фонда "Росконгресс".

"В рамках деловой программы Международного арктического форума - 2019 участники ознакомятся с достижениями отрасли, а также серьезно проработают инновационные проекты, которые помогут осуществить прорыв в российском судостроении", - цитирует пресс-служба слова советника президента РФ Антона Кобякова.

Участие в данной сессии примет, в том числе, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Еще одна сессия в рамках Арктического форума будет посвящена производству и использованию сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике. В ходе сессии главы ведомств, эксперты и руководители компаний, представленных на рынке СПГ, обсудят инновационные отраслевые проекты. Ожидается, что в обсуждении примет участие министр энергетики РФ Александр Новак.

Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. Впервые форум состоялся в 2010 году.