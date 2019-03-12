Путин проведет встречи с руководителем "Газпрома" и главой Курчатовского института

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет в Москве встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент [на встрече с Миллером] позанимается делами нашей газовой корпорации: традиционно Путин получает доклады о том, как обстоят дела и с внутрироссийскими инвестиционными программами "Газпрома", и с международными проектами, которые активно находятся на повестке дня все последние годы", - сказал Песков.

Ковальчука президент России примет вечером. "Они тоже достаточно регулярно встречаются, это [НИЦ "Курчатовский институт"] один из главных научных центров", - отметил Песков. По его словам, на встрече будут обсуждаться вопросы развития установок мегасайенс и другие темы.

Кроме того, президент проведет во вторник ряд других встреч рутинного характера, добавил пресс-секретарь.