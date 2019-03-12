Ленфильм оспорил решение суда о взыскании 2,2 млн рублей за написанный сценарий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Ленфильм подал апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы, удовлетворившего иск сценариста Александра Бородянского о взыскании с киностудии 2,2 млн рублей за написанный им сценарий. Об этом сообщается на сайте суда.

7 февраля Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с Ленфильма 2,2 млн рублей в пользу Бородянского. Руководитель киностудии Эдуард Пичугин заявил, что работа, оплату за которую пытался получить через суд Бородянский, не была принята, поскольку, по их мнению, "автора постигла творческая неудача". Он также сообщил, что студия подаст апелляцию.

По словам Бородянского, сценарий не вызывал претензий со стороны киностудии. "Впервые в моей творческой биографии такое. Если бы они, прочитав сценарий, сообщили бы мне, что нужны корректировки, есть соображения, замечания - я что, уперся бы? Стали бы обсуждать", - сказал ТАСС сценарист.

Как сообщил ТАСС представитель Бородянского Павел Черновалов, писатель готов к продолжению судебного разбирательства с Ленфильмом.

"Мы готовы к апелляции со стороны Ленфильма, для нас это не проблема - все факты, которые мы изложили, документально подтверждены - сценарий был направлен студии в соответствии с условиями договора, никаких замечаний от Ленфильма в установленные договором сроки получено не было, в связи с чем сценарий, в соответствии с условиями договора, считается принятым. Все, что говорят наши процессуальные оппоненты - бездоказательные обвинения. Более того, если они бросаются такими словами, то за них надо отвечать, они огульно обвиняют заслуженного сценариста в некомпетентности, творческой неудаче. Александр Бородянский расценивает высказывания представителей Ленфильма как порочащие его честь и достоинство", - заявил в беседе с ТАСС Черновалов.



Как следует из решения, размещенного на сайте Арбитражного суда Москвы, разбирательство касается сценария к фильму под рабочим (условным) названием "Декабрь 1917". В материалах дела отмечается, что истец направил ответчику готовый сценарий по электронной почте 4 января 2017 года, а 12 января 2017 года готовый сценарий на бумажном носителе был направлен в адрес ответчика почтой России.

"До 15 февраля 2017 года истцом не было получено подписанных ответчиком актов приема-передачи сценария и выполнения работ или услуг по созданию сценария, а также письменных требований о необходимости внесения в него изменений, доработок или правок. Таким образом, в соответствии с п. 3.11 договора, акт приема-передачи сценария и акт выполненных работ или услуг по созданию сценария считаются подписанными ответчиком, а сценарий утвержденным ответчиком 16 февраля 2017", - говорится в документе.