Прибыль радиоэлектронного кластера Ростеха в 2018 году выросла в восемь раз

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Радиоэлектронный кластер госкорпорации "Ростех" по итогам 2018 года увеличил консолидированную чистую прибыль почти в восемь раз по сравнению с результатом за 2017 год - до 12,4 млрд рублей, говорится в сообщении Ростеха.

Выручка в отчетном периоде выросла на 18%, до 266,6 млрд рублей. Наибольший рост выручки продемонстрировал концерн "Автоматика" - до 38 млрд рублей (+45%). Выручка холдинга "Швабе" достигла 61 млрд рублей (+20%), холдинга "Росэлектроника" - 167,3 млрд рублей (+12,5%).

"Рост финансовых показателей обусловлен наращиванием объемов экспорта и реализацией масштабных проектов на гражданских рынках, в том числе в сфере "Цифровой экономики", - отметили в корпорации.

Продажи гражданской продукции кластера в 2018 году превысили 67 млрд рублей (рост на 55,4% к предыдущему году), при этом ее доля в общей структуре выручки возросла с 16,9% до 23,2%.

Экспорт радиоэлектроники военного и двойного назначения увеличился на 56,1%, превысив $580 млн.

Радиоэлектронный кластер Ростеха объединяет 362 предприятия, которые расположены в 35 регионах страны. Суммарное число сотрудников кластера превышает 100 тыс. человек. Предприятия производят широкую номенклатуру продукции - от электронных компонентов и блоков до медицинских изделий, оптической техники, сложных программных комплексов и систем.