Госдума приравняла в I чтении платежные агрегаторы к банковским платежным агентам

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий деятельность платежных агрегаторов как банковских платежных агентов. Проект документа инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроектом устанавливаются обязанности платежного агрегатора по идентификации торгово-сервисных предприятий, участию в урегулировании спорных операций, обеспечению бесперебойности работы программно-технических средств, а также по соблюдению требований к защите информации при осуществлении перевода денежных средств. Для случаев участия платежного агрегатора в расчетах с торгово- сервисными предприятиями дополнительно предусмотрена обязанность платежного агрегатора по использованию отдельного специального банковского счета, а также установлен его режим. Документ определяет требования к порядку взаимодействия банка и организации - поставщика платежного приложения.

В соответствии с законопроектом, предусматривается раскрытие Банку России информации о поставщиках платежных приложений, что будет способствовать повышению эффективности оценки реализуемых банками систем и процедур управления рисками, отмечается в пояснительной записке.

Для расширения доступности платежных сервисов на электронных торговых площадках для субъектов малого и среднего предпринимательства предусматривается возможность операций по переводу электронных денежных средств с использованием корпоративных электронных кошельков между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Кредитные организации - операторы электронных денежных средств будут предоставлять информацию о таких операциях Банку России.

Для повышения скорости, удобства, точности формирования и обработки распоряжений клиентов в законопроект включены положения, предусматривающие возможность кодирования реквизитов перевода. Порядок приема к исполнению распоряжений клиентов с кодированием реквизитов перевода будет устанавливаться Банком России, а в части реквизитов перевода, необходимых для уплаты бюджетных платежей, платежей за государственные (муниципальные) услуги - Минфином России по согласованию с ЦБ.

Законопроект вводит обязательное подключение всех российских кредитных организаций к системе быстрых платежей, отметил Аксаков. "У нас есть монопольные организации, которые внутри себя такую системы быстрых платежей обеспечили, но внешние переводы из этой системы регулируются очень большими комиссиями. Вот для того, чтобы этого не было, мы предлагаем подключить все организации к центробанковской системе, которая недавно была запущена", - сказал он.