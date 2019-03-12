На развитие фермерства в Северной Осетии выделят 480 млн рублей в 2019 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 марта. /ТАСС/. Северная Осетия выделит в 2019 году в виде грантов 480 млн рублей на развитие семейных животноводческих ферм и поддержку начинающих фермеров, а также потребительской кооперации. В 2018 году на эти цели было направлено более 130 млн рублей, сообщил во вторник глава республики Вячеслав Битаров, выступая с докладом-посланием парламенту региона.

"В 2018 году на развитие семейных животноводческих ферм и поддержку начинающих фермеров, потребительской кооперации в виде грантов выделено более 130 млн рублей. Это почти на 70 млн больше, чем годом ранее. В текущем году на развитие данных направлений в рамках госпрограммы с частными инвестициями планируется направить более 480 млн рублей. Такой объем инвестиций придаст импульс дальнейшему развитию животноводства", - сказал Битаров.

В целом, по словам главы региона, в 2018 году объем валовой продукции составил 25,8 млрд рублей, индекс производства - 115,7%. Объем инвестиций в сельское хозяйство республики, включая господдержку из бюджетов разных уровней, по сравнению с 2017 годом увеличился на 464 млн рублей и составил более 1,6 млрд рублей.

В прошлом году поголовье крупного рогатого скота также увеличилось почти на 7 тыс. и достигло отметки 90 тыс. Маточное поголовье овец и коз превысило 30 тыс. Это позволит в следующем году на развитие овцеводства привлечь дополнительные средства из федерального бюджета.

С учетом достигнутых результатов в растениеводстве и животноводстве объем ввозимой сельскохозяйственной продукции сократился в 2018 году почти на 2 млрд рублей.