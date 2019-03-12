Путин поручил "Газпрому" подготовить предложения по ускорению газификации страны

"У меня к вам просьба. Подготовьте, пожалуйста, предложения компании "Газпром" по увеличению темпов газификации внутри страны, с тем чтобы мы могли синхронизировать эту работу и с правительством, и с регионами Российской Федерации", - обратился глава государства к Миллеру.

В ходе встречи глава "Газпрома" сообщил, что по итогам 2018 года в России построено более 2 тыс. км газопроводов, газифицировано 272 населенных пункта и более 49 тыс. домовладений, построено 210 котельных. "Мы на 1 января 2019 года имеем показатель газификации в среднем по стране 68,6%. В городе - 71,3% и на селе - 59,4%", - отметил Миллер. Глава "Газпрома" сообщил, что в 2019 году уровень газификации планируется увеличить на 1%.

При этом он подчеркнул, что для роста темпов газификации "есть огромный потенциал", который связан, "в первую очередь, с финансированием со стороны регионов". Как отметил Миллер, "Газпром" в 2018 году профинансировал программу газификации на 36,7 млрд рублей и может "увеличить финансирование и на 50%, и даже в два раза", но важно, чтобы регионы могли синхронно участвовать в этой работе. Глава "Газпрома" пояснил, что в рамках программы газификации, которая реализуется в 66 субъектах РФ, компания доводит мощности до границ населенных пунктов, однако строительство внутрипоселковых сетей и котельных находится уже в ведении региональных властей.

"Мы видим неполную загрузку тех газопроводов-отводов, которые создает "Газпром", они, конечно же, не на 100% загружены. И без сомнения, если бы те мощности, которые созданы "Газпромом" <…>, были бы подкреплены стопроцентным исполнением со стороны регионов, уровень газификации на селе уже на сегодняшний день составлял бы 65%", - констатировал Миллер. Он уверен, что темпы газификации можно увеличить, и "в течение десяти лет максимум" возможно "выйти на такой уровень газификации, который бы позволил сказать, что этот вопрос [в] Российской Федерации полностью решен".

Миллер отметил при этом, что трубный сетевой газ в 100% населенных пунктов в РФ проведен не будет. "В этой связи, конечно же, роль, например, сжиженного природного газа, локальной газификации на данном этапе в данный период газификации в стране приобретает все большую и большую роль и значение", - заключил глава "Газпрома".