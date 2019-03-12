Обновленные плацкартные вагоны запустят в серийное производство в 2019 году

ТАМБОВ, 12 марта. /ТАСС/. Тамбовский вагоноремонтный завод по заказу Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) запустит в серийное производство обновленные плацкартные вагоны в 2019 году. Об этом во вторник сообщил журналистам главный технолог АО "Тамбовский ВРЗ" Максим Сидорин на презентации первого опытного образца плацкартного вагона в Тамбове.

Впервые полноразмерный макет обновленного плацкартного вагона был представлен на форуме "Транспорт России" в ноябре 2018 года.

"Серийное производство обновленных плацкартных вагонов начнется в этом году. Заводом уже получен сертификат на данную модель вагона с обновленным дизайн-проектом внутри", - сказал Сидорин, отметив, что точные объемы производства заказчиком пока не определены.

Он уточнил, что речь идет о реновации вагонов, которые эксплуатировались не менее 20 лет. Капитальный ремонт должен продлить срок их службы еще на 14 лет. "Обновленный плацкарт будет устанавливаться только на старые вагоны <...> поэтому снаружи они ничем отличаться не будут. Главное отличие - во внутренней начинке", - сказал Сидорин.

По информации предприятия, обновленные вагоны разработаны в соответствии с пожеланиями пассажиров, отличаются высокой технической оснащенностью и безбарьерной средой. Полки в вагонах стали шире и длиннее обычных, появились спинки с подголовниками, на верхних диванах убраны поручни от падения, вместо них появились деревянные вставки, усовершенствованы лестницы и обеденный стол. Кроме того, каждое место выделено в индивидуальное пространство с собственной подсветкой, розеткой для зарядных устройств и можете быть отгорожено шторой. В санузлах появились пеленальные столики и душ, имеется горячая вода.

Протестированный вагон нового типа, по данным Тамбовского вагоноремонтного завода, выйдет на сети РЖД на следующей неделе. Он будет эксплуатироваться на маршруте Ростов-на-Дону - Сочи.

Обновление вагонов за три года

Ранее директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов сообщал, что компания планирует заменить старые купе и плацкартные вагоны инновационными вагонами в ближайшие три года. По его словам, речь идет о вагонах проекта 2019 и проекта 2020. В качестве примеров потребительских свойств он привел выделение отсеков для крупногабаритного багажа, регулируемое затемнение окон, душевые кабины, сенсорные экраны, индивидуальные сейфы, развитие зон отдыха для детей.