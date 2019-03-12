Законопроект о регулировании криптовалют разработают во взаимодействии с ФАТФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Новый законопроект о криптовалютах будет предложен в рамках взаимодействия с комиссией ФАТФ (Financial Action Task Force), в этой сфере надо действовать аккуратно. Об этом заявил на заседании Госдумы глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отвечая на вопросы депутатов.

"Понятие цифровых денег мы в законодательство не вводим и пока не собираемся вводить. Мы убрали это понятие при подготовке ко второму чтению законопроекта "О цифровых финансовых активах", - сказал Аксаков.

"Есть опасения, что эти электронные деньги могут "размыть" нашу денежную систему, создать массу проблем, и, как мы видим, ситуация на рынке криптовалют разворачивается сейчас не в пользу таких валют, "хайп" проходит, и жизнь показывает, что здесь надо действительно действовать аккуратно. Мы будем продолжать дискутировать. Сейчас в России работает комиссия ФАТФ, и мы в рамках взаимодействия с комиссией ФАТФ будем предлагать законопроект, который предложит регулирование криптовалют, но какое это будет регулирование - пока еще точно не ясно", - пояснил он.

22 мая 2018 года Госдума приняла в первом чтении разработанный депутатами законопроект "О цифровых финансовых активах". Законопроект вводил определение цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закреплял новый вид договора, заключаемого в электронной форме - смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий. Согласно документу, криптовалюта и токен являются имуществом, ключевые различия между ними определяются на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска.