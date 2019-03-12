Нефтяники РФ подтвердили Минэнерго готовность сокращать добычу в рамках ОПЕК+ до июля

ХЬЮСТОН, 12 марта. /ТАСС/. Российские нефтяные компании на прошедшем 1 марта совещании в Минэнерго, где обсуждалось соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, единогласно подтвердили выполнение обязательств в рамках сделки в первом полугодии 2019 года. Планы на вторую половину года не обсуждались, сообщил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов в кулуарах отраслевой конференции CERAWeek, организованной компанией IHS в Хьюстоне.

"В этот раз на совещании решили единогласно, что первое полугодие работаем, как и договаривались, и выполняем взятые на себя обязательства", - сказал Алекперов. Он отметил, что прежде среди компаний "было особое мнение", напомнив о письме главы "Роснефти" Игоря Сечина президенту РФ Владимиру Путину, в котором Сечин критиковал сделку ОПЕК +. Однако в этот раз компании были единодушны, добавил Алекперов.

Дальнейшая судьба соглашения, действие которого истекает в июле, пока не обсуждалась. "Решили так, что после апреля посмотрим. Пока только первое полугодие, второе полугодие пока не смотрели", - сказал глава "Лукойла".

В свою очередь глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что судьба сделки ОПЕК+ должна решаться после выхода стран на полное исполнение условий соглашения.

"Пока рано делать какие-то выводы, я бы воздержался от прогнозов и предложений. Пока не все страны, в том числе и Россия, вывели объем добычи на уровень, который бы соответствовал договоренностям. В РФ мы выйдем на этот уровень, о котором договорились в рамках ОПЕК+, в конце марта. После этого должно пройти какое-то время, после станет понятно, что делать дальше - пролонгировать это соглашение или пересмотреть квоты", - сказал он.