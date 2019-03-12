{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ленинградской области заложили паром для перевозок между Курилами и Сахалином

Судно сможет перевозить 146 пассажиров и транспортировать грузы

ШЛИССЕЛЬБУРГ /Ленинградская область/, 12 марта. /ТАСС/. Торжественная церемония закладки грузопассажирского судна проекта PV22 состоялась во вторник на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (НССЗ) в Ленинградской области, передает корр. ТАСС. Это головное судно в серии из двух паромов, которые будут работать на линии между Курильскими островами и Сахалином.

"Первое судно мы закладываем сегодня, закладка второго судна будет ровно через месяц. Вообще на сегодняшний день между Сахалином и Курильскими островами есть потребность в судах, которые бы перевозили пассажиров и грузы. Сахалинская область с нетерпением ждет, когда же первое судно встанет на рейс", - сказал на церемонии гендиректор Невского судостроительно-судоремонтного завода Евгений Кузнецов.

Новое судно строится по заказу АО "Сахалинлизингфлот". Оно предназначено для перевозки 146 пассажиров, транспортировки грузов, включая замороженные или опасные грузы. Объем трюма до 895 куб. м (против 208-215 куб. м на существующих судах). Судно может перевозить 24 контейнера, в том числе восемь рефрижераторных. Также на пароме можно разместить до шести легковых автомобилей.

В проекте предусмотрены особые условия для людей с ограниченными физическими возможностями, включая специальную каюту.

Наибольшая длина судна составляет 75 м, ширина - 16 м. Проект парома выполнен на основе арктического спасательного судна, поэтому имеет улучшенную ледопроходимость и улучшенные маневренные качества по сравнению с теми судами, которым он должен прийти на смену. Также предусмотрено резервирование движения за счет двух главных двигателей, каждый из которых работает на свой винт. Всего контрактом предусмотрено строительство двух судов.

Теги
РоссияЛенинградская область
РБК: военные заводы освоят выпуск оборудования для компаний в сфере энергетики
Как отмечает издание, государство намерено стабилизировать налоговые условия и оказать поддержку проекту
Читать полностью