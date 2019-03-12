В Ленинградской области заложили паром для перевозок между Курилами и Сахалином

ШЛИССЕЛЬБУРГ /Ленинградская область/, 12 марта. /ТАСС/. Торжественная церемония закладки грузопассажирского судна проекта PV22 состоялась во вторник на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (НССЗ) в Ленинградской области, передает корр. ТАСС. Это головное судно в серии из двух паромов, которые будут работать на линии между Курильскими островами и Сахалином.

"Первое судно мы закладываем сегодня, закладка второго судна будет ровно через месяц. Вообще на сегодняшний день между Сахалином и Курильскими островами есть потребность в судах, которые бы перевозили пассажиров и грузы. Сахалинская область с нетерпением ждет, когда же первое судно встанет на рейс", - сказал на церемонии гендиректор Невского судостроительно-судоремонтного завода Евгений Кузнецов.

Новое судно строится по заказу АО "Сахалинлизингфлот". Оно предназначено для перевозки 146 пассажиров, транспортировки грузов, включая замороженные или опасные грузы. Объем трюма до 895 куб. м (против 208-215 куб. м на существующих судах). Судно может перевозить 24 контейнера, в том числе восемь рефрижераторных. Также на пароме можно разместить до шести легковых автомобилей.

В проекте предусмотрены особые условия для людей с ограниченными физическими возможностями, включая специальную каюту.

Наибольшая длина судна составляет 75 м, ширина - 16 м. Проект парома выполнен на основе арктического спасательного судна, поэтому имеет улучшенную ледопроходимость и улучшенные маневренные качества по сравнению с теми судами, которым он должен прийти на смену. Также предусмотрено резервирование движения за счет двух главных двигателей, каждый из которых работает на свой винт. Всего контрактом предусмотрено строительство двух судов.