Лавров считает, что заявления Помпео по "Роснефти" не сочетаются с международным правом

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Заявления госсекретаря США Майкла Помпео с нападками в адрес компании "Роснефть" не сочетаются с международным правом. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Недавно Помпео обвинил "Роснефть" в том, что она нарушает американские санкции против венесуэльской нефтяной компании, и потребовал прекратить закупать нефть у этой венесуэльской компании. Дурной пример заразителен, и [лидер оппозиции Венесуэлы Хуан] Гуайдо <...> уже заявил, что Венесуэла должна прекратить продавать нефть Кубе. Это как с международным правом сочетается? Никак", - подчеркнул министр.

Ранее глава американской дипломатии заявил, что "Роснефть", продолжая закупать сырую нефть у венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла"), бросает вызов санкциям США. В свою очередь в российской компании подчеркнули, что "Роснефть" не занимается политикой, а осуществляет исключительно коммерческую деятельность в интересах всех своих акционеров. Кроме того, компания обещала оценить последствия подобных заявлений и в случае выявления ущерба обратиться за защитой своих прав.

Санкции против PDVSA были введены Вашингтоном в конце января.