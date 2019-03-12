"Лукойл" готов обжаловать решение ФАС по Варандею, если оно будет не в его пользу

ХЬЮСТОН, 12 марта. /ТАСС/. "Лукойл" готов оспорить решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу о тарифах на перевалку нефти через Варандейский терминал, если ведомство не учтет доводы компании. Об этом журналистам заявил глава "Лукойла" Вагит Алекперов в кулуарах отраслевой конференции CERAWeek, организованной компанией IHS в Хьюстоне.

"Я не могу комментировать, пока решения нет. Это не смертельно для компании, но это прецедент для всего российского рынка: частное имущество подпадает под регулирование антимонопольного законодательства", - сказал он.

"Конечно [будем обжаловать]. В суде. Мы сейчас все свои замечания передадим антимонопольному комитету. Если они не учтут, то, конечно, будет судебное разбирательство", - добавил Алекперов.

Ранее подконтрольные "Роснефти" компании "Башнефть" и "Башнефть-Полюс" пожаловались в ФАС на цену перевалки на терминале Варандей.

Через этот терминал "Роснефть" и "Лукойл" поставляют нефть с совместно разрабатываемого месторождения имени Требса и Титова. Освоением занимается "Башнефть-Полюс", в которой "Роснефть" контролирует 74,9%, "Лукойл" - 25,1%. По мнению "Роснефти", цены на перевалку экономически не обоснованы.