Иран и Россия обсудили перспективу соединения электросетей двух стран

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян обсудил по телефону со своим российским коллегой Александром Новаком перспективу соединения электросетей двух стран через территорию Азербайджана, Грузии или Армении. Об этом во вторник сообщает официальный сайт министерства энергетики Ирана.

Кроме того, министры договорились о проведении трехдневного заседания межправительственной комиссии в Тегеране и Исфахане, которое должно начаться 16 июня. Также стороны решили организовать 15 мая в иранской столице конференцию по вопросу экономического и торгового сотрудничества Ирана и Северного Кавказа.

В феврале посол РФ в Иране Леван Джагарян заявил, что санкции США не отразятся на сотрудничестве России и Ирана в энергетической сфере и выполнении подписанных контрактов. В первую очередь это касается сооружения российской стороной четырех энергоблоков ТЭС "Сирик" в провинции Хормозган. По его словам, Москва в целом удовлетворена динамикой развития энергетического сотрудничества между странами.