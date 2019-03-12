Госдума приняла в первом чтении законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. Решение было принято единогласно, за этот документ проголосовали 415 депутатов.

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Согласно действующим нормам, пенсионер в России не может получать пенсию ниже прожиточного минимума. Поэтому для пенсионеров устанавливается соответствующая доплата из регионального или из федерального бюджета в зависимости от того, выше или ниже региональный прожиточный минимум, чем федеральный.

Как напомнил ранее журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, 1 января в России прошла индексация пенсий, что повлекло за собой увеличение размера пенсии, но одновременно и сокращение доплаты. Иными словами, ряд пенсионеров просто не увидели реального роста пенсий. Законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации. Согласно документу, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте РФ прожиточного минимума.

"Этот порядок будет действовать не только в этом, но и в последующие годы", - заявил журналистам Исаев перед заседанием во вторник. Он уточнил, что законопроект имеет обратную силу, он коснется "всех граждан, которые получили пенсию ниже, чем положено по этому закону", начиная с 1 января. Для них будет проведен перерасчет пенсий. По словам Исаева, фактически данная инициатива гарантирует, что все российские пенсионеры будут получать пенсию выше прожиточного минимума.

Кого касается законопроект

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение коснется "более 4 млн человек". Он напомнил журналистам, что устранить данную несправедливость в отношении пенсионеров поручил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. "Пенсионерам, чей доход превысил прожиточный минимум после индексации пенсии, или снизили социальную доплату к ней, или вообще перестали ее выплачивать. Такого не должно быть", - подчеркнул председатель палаты.