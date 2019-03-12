Присвоение экологических классов для старых авто будет бесплатным для водителей

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Присвоение экологических классов автомобилям, для которых он не был установлен производителем, не потребует проведения платных экспертиз водителями. Об этом заявил журналистам начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, отвечая на вопрос ТАСС.

"Ничего не нужно будет делать", - сказал он. Так глава ГИБДД прокомментировал опасения владельцев старых автомобилей о том, что им придется за свой счет проводить экспертизы своих машин. По словам Черникова, всю эту работу ГИБДД проведет вместе с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом "НАМИ". Предполагается, что база, которая будет содержать данные об экологических классах всех автомобилей, будет готова к июню-июлю 2021 года. При этом каждый владелец авто будет уведомлен о том, к какому классу отнесена его машина.

"Там, где кто-то будет не согласен, будет в частном порядке разрешаться", - подчеркнул глава ГИБДД. По его словам, около 70% паспортов транспортных средств автомобилей в России не содержат отметки об экологическом классе. Черников также подчеркнул, что выявлять водителей, которые нарушили запрет на въезд в "экологическую зону" в Москве и Санкт-Петербурге, будут камеры.

"Вручную это администрировать бесполезно, - сказал он. - [Будет применяться] Фото- и видеофиксация автоматическая, которая четко будет состыковываться с базой регистрационной и "вытаскивать" из нее экологический класс автомобиля".

В конце января Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выступил с идеей об ограничении движения так называемых неэкологичных автомобилей и предложил поделить Москву на зоны, допуск в которые будет зависеть от экологического класса автомобилей. Ограничение предложено ввести для автомобилей ниже класса "Евро-4". Правительство столицы эту инициативу поддержало.

Ранее в пресс-центре МВД сообщили ТАСС, что министерство указанную инициативу рассмотрели и концептуально поддержало ее. Кроме того, МВД рассматривало проект плана мероприятий по совершенствованию нормативно-правового и технического регулирования вопросов введения ограничения движения транспортных средств в зависимости от экологического класса, подготовленный Минтрансом России в соответствии с поручением правительства РФ. Тогда других подробностей в МВД не привели.