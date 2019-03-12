"Сколково" заинтересовано в сотрудничестве с Huawei, в том числе по сетям 5G

ТАСС, 12 марта. Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович посетил штаб-квартиру компании Huawei в Шэньчжэне (Китай) и обсудил с ее руководством состояние и перспективы сотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте фонда во вторник.

"Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Huawei", - приводятся в сообщении слова Дворковича.

По его мнению, такие связи могли бы развиваться как по линии Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), так и непосредственно с компаниями фонда. "Сколково" может предоставить китайской компании площади для размещения центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (R&D-Центра) на территории иннограда. Фонд также готов обсудить исследовательские проекты, которые можно реализовывать совместно - в первую очередь, в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и по другим направлениям.

"Огромным проектом" назвал Дворкович предстоящее развертывание системы 5G в России, отметив, что в "Сколково" уже начата работа по тестированию сети 5G. "Мы хотим продолжить работу по этому направлению, в том числе с вами", - заметил председатель фонда.

Другой потенциальной формой сотрудничества могла бы стать совместная акселерационная программа для стартапов. У фонда уже есть опыт подобного сотрудничества с такими крупными зарубежными компаниями как AstraZeneca и Bayer.

Новый импульс сотрудничества

Председатель правления и директор Huawei по стратегическому маркетингу Вильям Сюй в беседе с Дворковичем, в частности, заявил: "Мы хорошо знаем и высоко ценим российскую науку - прежде всего российскую математическую школу, а также достижения в области IT-технологий".

"Неслучайно Huawei создала свой первый научно-исследовательский математический институт за рубежом именно в России. Научно-исследовательские работы, которые наша компания проводит в России, имеют немалый вес для деятельности Huawei. Нам также интересны российские технологические стартапы, в некоторые из которых компания уже инвестировала и намерена это делать и в будущем", - приводятся в сообщении его слова.

Вильям Сюй сказал, что в июне посетит Москву и Петербург и намерен придать этому сотрудничеству новый импульс.

Дворкович в этой связи выразил готовность подготовить для руководителей китайской компании содержательные встречи с целью дальнейшего обсуждения параметров сотрудничества. Он также упомянул, что, насколько известно, московское представительства Huawei, а также ряд других китайских компаний готовятся участвовать в крупнейшей технологической конференции России, Startup Village, которая состоится 29-30 мая в иннограде. Ожидается, что в ней примут участие около 15 тыс. человек.