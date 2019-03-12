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"Сколково" заинтересовано в сотрудничестве с Huawei, в том числе по сетям 5G

Председатель фонда Аркадий Дворкович заявил, что другой потенциальной формой сотрудничества могла бы стать совместная акселерационная программа для стартапов

ТАСС, 12 марта. Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович посетил штаб-квартиру компании Huawei в Шэньчжэне (Китай) и обсудил с ее руководством состояние и перспективы сотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте фонда во вторник.

"Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Huawei", - приводятся в сообщении слова Дворковича.

По его мнению, такие связи могли бы развиваться как по линии Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), так и непосредственно с компаниями фонда. "Сколково" может предоставить китайской компании площади для размещения центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (R&D-Центра) на территории иннограда. Фонд также готов обсудить исследовательские проекты, которые можно реализовывать совместно - в первую очередь, в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и по другим направлениям.

"Огромным проектом" назвал Дворкович предстоящее развертывание системы 5G в России, отметив, что в "Сколково" уже начата работа по тестированию сети 5G. "Мы хотим продолжить работу по этому направлению, в том числе с вами", - заметил председатель фонда.

Другой потенциальной формой сотрудничества могла бы стать совместная акселерационная программа для стартапов. У фонда уже есть опыт подобного сотрудничества с такими крупными зарубежными компаниями как AstraZeneca и Bayer.

Новый импульс сотрудничества

Председатель правления и директор Huawei по стратегическому маркетингу Вильям Сюй в беседе с Дворковичем, в частности, заявил: "Мы хорошо знаем и высоко ценим российскую науку - прежде всего российскую математическую школу, а также достижения в области IT-технологий".

"Неслучайно Huawei создала свой первый научно-исследовательский математический институт за рубежом именно в России. Научно-исследовательские работы, которые наша компания проводит в России, имеют немалый вес для деятельности Huawei. Нам также интересны российские технологические стартапы, в некоторые из которых компания уже инвестировала и намерена это делать и в будущем", - приводятся в сообщении его слова.

Вильям Сюй сказал, что в июне посетит Москву и Петербург и намерен придать этому сотрудничеству новый импульс.

Дворкович в этой связи выразил готовность подготовить для руководителей китайской компании содержательные встречи с целью дальнейшего обсуждения параметров сотрудничества. Он также упомянул, что, насколько известно, московское представительства Huawei, а также ряд других китайских компаний готовятся участвовать в крупнейшей технологической конференции России, Startup Village, которая состоится 29-30 мая в иннограде. Ожидается, что в ней примут участие около 15 тыс. человек.

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичРоссияКитай
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