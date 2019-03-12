Казахстан планирует ввести налог для туристов

АСТАНА, 12 марта. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Власти Казахстана намерены ввести налог для туристов по аналогии с Bed Tax (гостиничный сбор) для иностранных граждан. Его внедрение предусмотрено в государственной программе развития туристической отрасли Казахстана на 2019-2025 годы, которую во вторник представил в правительстве министр культуры и спорта республики Арыстанбек Мухамедиулы.

Министерство предлагает повысить качество маркетинга и продвижения республики на ключевых рынках для развития въездного туризма по опыту Грузии, Чехии и ОАЭ. "Для снижения бюджетной нагрузки по указанной мере будет внедрена практика туристского взноса по аналогии с Bed Tax, только с иностранных граждан в размере $2-4 за одну ночь. Мера будет действовать по всему Казахстану с момента принятия госпрограммы", - рассказал Мухамедиулы.

Он отметил, что сборы будут поступать на внебюджетный счет, открытый при национальной компании Kazakh Tourism, что впоследствии позволит ей выйти на самоокупаемость и снизить бюджетную нагрузку на ее содержание и продвижение туризма в республику. "Мера будет также стимулировать эффективность маркетинговой работы Kazakh Tourism - получать больше сборов от увеличения потоков иностранных туристов. На первых этапах финансовые поступления от Bed Tax составят порядка 1,5 млрд тенге в год (около $4 млн) с последующим увеличением", - пояснил министр.

Кроме того, в новой программе планируется ввести в Казахстане систему возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) tax free. "Предусмотрено внедрение tax free с 2022 года по опыту стран Евросоюза, Австралии, Таиланда, Сингапура и некоторых стран СНГ - России, Белоруссии, Грузии. Благодаря такой мере многие развитые страны увеличили не только торговые обороты, но и потоки шопинг-туристов", - информировал Мухамедиулы.

Он уточнил, что возмещение средств возможно с привлечением таких операторов, как PremierTaxFree, GlobalBlue, InnovaTaxfree и будет осуществляться из республиканского бюджета только в крупных аэропортах Казахстана - Астане, Алма-Ате и Шымкенте. В настоящее время ставка НДС в Казахстане составляет 12%.

Программа также предусматривает введение обязательной классификации мест размещения туристов на базе стандартов пяти звезд по опыту Испании, Швейцарии и Турции.