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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Оман приостановил эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии

По данным газеты Oman Observer, авиакомпания Oman Air использует пять лайнеров Boeing 737 MAX 8 и планировала закупить еще 25 самолетов этого типа

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 12 марта. /ТАСС/. Власти Омана приостановили эксплуатацию пассажирских самолетов Boeing 737 MAX на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, унесшей жизни 157 человек.

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Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации страны в Twitter.

"Главное управление гражданской авиации Омана решило приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX во всех аэропортах страны до дальнейшего уведомления", - заявили в ведомстве.

По данным газеты Oman Observer, авиакомпания Oman Air использует пять лайнеров Boeing 737 MAX 8 и планировала закупить еще 25 самолетов этого типа.

Теги
ЭфиопияОманКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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