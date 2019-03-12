Оман приостановил эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 12 марта. /ТАСС/. Власти Омана приостановили эксплуатацию пассажирских самолетов Boeing 737 MAX на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, унесшей жизни 157 человек.

Факты о крушении самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии

Трагедия 35 государств. Факты о крушении самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии

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Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации страны в Twitter.

"Главное управление гражданской авиации Омана решило приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX во всех аэропортах страны до дальнейшего уведомления", - заявили в ведомстве.

По данным газеты Oman Observer, авиакомпания Oman Air использует пять лайнеров Boeing 737 MAX 8 и планировала закупить еще 25 самолетов этого типа.