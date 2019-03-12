"Ростелеком" согласовал условия консолидации 100% Tele2

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. "Ростелеком" согласовал условия консолидации 100% долей в мобильном операторе Tele2. Об этом журналистам сообщил глава госоператора Михаил Осеевский.

"Мы вместе с нашими с партнерами по Tele2 завершили работу по согласованию базовых условий и модели консолидации 100% долей Tele2 "Ростелекомом" и переходим к формальным процедурам, - сказал Осеевский. - В результате консолидации будет группа с выручкой, приближающейся к 500 млрд руб. Наверное, это одна из крупнейших компаний на рынке. Tele2 продолжит работать независимой дочерней компанией с существующим менеджментом".

Глава госоператора отметил, что рассчитывает на "заметный" рост компании в ближайшие годы.

Осеевский, пришедший в госоператор из ВТБ, сразу после своего назначения президентом компании весной 2017 года заявлял о возможности получения контроля над Tele2. Однако впоследствии он не раз говорил, что этот вопрос ушел с повестки дня.

В январе 2019 года стало известно, что ВТБ ведет переговоры с "Ростелекомом" о полной продаже своей доли в мобильном операторе "Т2 РТК холдинг".

В феврале 2019 года глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил, что решение о продаже банком акций Tele2 "Ростелекому" может быть принято в течение месяца.

Сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% акций Tele2, остальным пакетом владеет компания Tele2Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова - 40%, у банка "Россия" - 10%.