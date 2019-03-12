Порт Выборга будет развивать пассажирское направление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Порт в городе Выборг Ленинградской области будет развивать направление перевозки пассажиров в Санкт-Петербург и города Финляндии. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Выборг.

"Выборгский порт станет пассажирским и свяжет город с Петербургом и городами Финляндии", - написал он.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, новые пассажирские водные маршруты свяжут Выборг с Финляндией и Санкт-Петербургом в 2020 году. "Планы по развитию пассажирского направления в морском порту Выборга представлены сегодня губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Глава региона побывал на причалах, откуда в навигацию 2020 года планируется отправлять суда в Санкт-Петербург, Финляндию и другие страны Балтийского моря", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Выборге действует морской торговый порт с 13 причалами общей протяженностью около 1500 м. Грузы поступают в порт морскими и речными судами, автомобильным и железнодорожным транспортом. По данным пресс-службы областного правительства, в 2018 году порт поставил исторический рекорд по грузообороту - почти 2 млн тонн, что на 25,4% больше, чем за 2017 год. В летнюю навигацию порт осуществляет прием пассажирских судов, но это направление развито слабо.

В пресс-службе рассказали, что представители стивидорной компании ООО "Порт Логистик" - оператора морского порта Выборг - сообщили главе региона о планах комплексного развития морского пассажирского направления и проработке технической возможности приема судов типа "Ро-пакс" (способных перевозить и грузы, и пассажиров). Также выбран проектный институт для проработки плана модернизации портовых мощностей и выбора современного экологичного способа перевалки балк-грузов. Оператор порта планирует развивать территорию и инфраструктуру для увеличения грузооборота, развития пассажирского направления и улучшения качества услуг.

Ранее в областном правительстве озвучивали планы создания нового пассажирского причала для круизных судов в Выборге, отмечая при этом, что для реализации проекта необходимо будет провести углубление дна.

Центр торговли и туризма

Город Выборг, который расположен на Финском заливе в 130 км от Санкт-Петербурга, ведет свою историю с 1293 года, когда там был заложен Выборгский замок. Сейчас это единственный сохранившийся в России памятник западноевропейского средневекового военного зодчества.

Выборг - один из главных туристических центров Ленинградской области. Выгодное географическое положение города на перекрестке важнейших путей между Западом и Востоком способствует также развитию внешнеэкономических связей, международной торговли и сотрудничества с ближайшими регионами Финляндии.