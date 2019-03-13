Чистый отток капитала из России в январе-феврале вырос в 2,1 раза

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-феврале 2019 года вырос в 2,1 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $18,6 млрд, сообщил ЦБ РФ.

По данным регулятора, сальдо финансовых операций (отток капитала) частного сектора за отчетный период сформировалось главным образом за счет увеличения чистых финансовых активов.

По итогам 2018 года чистый отток капитала частным сектором из России вырос в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом и составил $67,5 млрд. Чистый отток капитала в 2017 году составил $31,3 млрд (рост в 1,6 раза к 2016 году).