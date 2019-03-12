Эксперт: объем данных в мире к 2025 году вырастет более чем в пять раз

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сфера данных в мире к 2025 году вырастет более чем в пять раз, объем данных составит 175 зеттабайт (зеттабайт равен 1 млрд терабайт) против нынешних 33 зеттабайт. Об этом сообщил руководитель программы исследований рынка корпоративных систем IDC Россия Михаил Лебедев, выступая на пресс-конференции в ТАСС.

"Глобальная сфера данных вырастет существенно с 2018 по 2025 год. По подсчетам IDC и Seagate, сфера данных составляет порядка 33 зеттабайт, то к 2025 году эта цифра достигнет 175 зеттабайт, то есть увеличится более чем в пять раз", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что вместе с ростом объема данных будет развиваться и системная инфраструктура. Объем систем хранения данных, установленных в мире в период с 2018 по 2021 год, сравнится с количеством систем, установленных за все время.

По мнению члена экспертного совета Минздрава по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения Александра Гусева, тренд на рост объема данных и появление систем их обработки наблюдается и в здравоохранении.

"В ближайшие годы в стране должны будем начинать наблюдать переломный момент. До последнего времени мы в основном создавали данные в здравоохранении в результате отформатизации всех процессов, которые там находятся, сейчас речь идет о создании именно цифровых сервисов, которые применяются для решения клинических задач", - отметил эксперт.

По его словам, благодаря машинному анализу данных можно будет выявлять диагнозы и врачебные ошибки. "Много примеров, когда такие технологии могут выявлять по данным диагнозы, которые врач не увидел, находим врачебные ошибки. Глобальный тренд будет связан с тем, чтобы из данных получать клинические результаты", - пояснил он.