РСПП: бизнес должен принимать участие в создании нормативной базы в цифровой сфере

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Представители бизнеса должны принимать участие в создании нормативной базы в цифровой сфере, заявил во вторник президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на форуме по цифровой трансформации, который проходит в российской столице в рамках Недели российского бизнеса.

"Несколько десятков законопроектов должны быть оформлены как законы в 2019 году, чтобы создать базовую нормативную базу [в цифровой сфере], <...> чтобы бизнесу к новой нормативной базе приспособиться нужно какое-то время. Самый лучший способ сократить это время - это бизнесу участвовать в разработке нормативной базы", - сказал он.

Шохин отметил, что недавно РСПП принял участие в обсуждении закона о доступе к сетям 5G в многоквартирных домах. "Получился вполне приличный закон, хотя есть законы, которые будут приняты, но, на наш взгляд, в них не все соответствует балансу интересов заинтересованных сторон. По этим законам важно, чтобы был механизм мониторинга и последующей корректировки", - отметил он.

Также, по его словам, при участии экспертов РСПП удалось внести изменения в так называемый Пакет Яровой. Ранее ТАСС сообщал, что РСПП составил свое заключение в письме на два резонансных закона, внесенных в Госдуму РФ депутатом Ириной Яровой (фракция "Единая Россия") и сенатором Виктором Озеровым и принятых летом 2016 года. Законы предусматривают наказания за несообщение о преступлении террористической направленности и за содействие экстремистской деятельности и вводят обязательства для операторов связи и организаторов распространения информации в интернете: им необходимо будет хранить на территории России все передаваемые пользователями данные, включая видео и изображения. По запросу операторы связи должны передавать эту информации органам власти.

О неделе российского бизнеса

Ежегодная Неделя российского бизнеса проходит с 11 по 15 марта в Москве. В рамках мероприятий недели, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей, планируется проведение форумов и конференций по ключевым экономическим проблемам с участием представителей бизнеса и власти.