Электронные самопроверки сэкономили работодателям порядка 10 млрд рублей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Работодатели провели 470 тыс. самопроверок через электронные сервисы Роструда. В результате устранения выявленных нарушений компании сэкономили на штрафах почти 10 млрд рублей, сообщила во вторни пресс-служба Роструда.

"Благодаря запуску "Электронного инспектора" на портале Роструда "Онлайнинспекция.рф" работодатели смогли провести 470 тыс. самопроверок, что позволило им в случае устранения нарушений, выявленных системой, оградить себя от штрафов на сумму почти 10 млрд рублей", - привели в пресс-службе слова главы Роструда Всеволода Вуколова.

Он отметил, что внедрение цифровых технологий в контрольно-надзорную деятельность позволило снизить административную нагрузку на бизнес и повысить качество государственного контроля.

Вуколов подчеркнул, что ключевой задачей Роструда является создание адаптированной к бизнесу системы обучения инспекторов. "Последние годы мы активно взаимодействуем с вузами, с участием наших специалистов создаются кафедры, где идет базовое обучение специалистов для контрольно-надзорных органов трудовой сферы, которые потом трудоустраиваются, в том числе и в наши территориальные органы", - добавил он.