NYT: 25 авиакомпаний приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Катастрофа авиалайнера Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии вынудила в общей сложности 25 авиакомпаний в разных странах мира прекратить эксплуатацию самолетов этого типа. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По ее данным, полеты этих самолетов приостановлены в авиакомпаниях Австралии, Сингапура, Малайзии, Омана, КНР, Индонезии, Южной Кореи.

Распоряжение о приостановке эксплуатации самолетов из-за технических проблем отдается очень редко, отметила The New York Times. В США Федеральное авиационное управление последний раз издавало такое распоряжение в 2013 году, когда возникли проблемы с батареями аккумуляторов на самолетах Boeing 787.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из аэропорта самолет рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Согласно полученным данным первого бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.