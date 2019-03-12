Освоение средств по госпрограмме развития СКФО в 2018 году составило 98%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Освоение средств, выделенных на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", по итогам 2018 года составило 98,1% от выделенных из федерального бюджета 14 млрд рублей. Об этом в Госдуме сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Ранее ТАСС сообщал, что более 40 млрд рублей в течение трех лет планируется направить на реализацию мероприятий в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". В 2019 году бюджетные ассигнования составят 14,2 млрд рублей, в 2020 году - 13,6 млрд рублей, в 2021 году - 13,5 млрд рублей.

"В 2018 году объем этой госпрограммы составил 14 млрд рублей, и исполнение по расходам госпрограммы составило 98,1%", - сказал он.

Чеботарев отметил, что в эти 14 млрд рублей входят средства, направляемые регионам на софинансирование инвестиционных проектов - по 500 млн для каждого из субъектов СКФО. Министр отметил, что на данный момент запущены четыре проекта, в работе находится еще 19 заявок от предпринимателей и властей регионов.