РЖД вложат более 20 млрд рублей в обновление подвижного состава

МОСКВА, 12 марта. РЖД направят более 20 млрд рублей на закупку и обновление подвижного состава.

"В течение года компания закупит семь составов рельсовых автобусов на сумму 1,5 млрд рублей, 14 электропоездов переменного тока на сумму 3,5 млрд рублей, а также 150 вагонов электропоездов "Ласточка" на сумму порядка 15,5 млрд рублей", - отметили в компании.

В РЖД также сообщили, что компания проведет капитальный ремонт 1 тыс. 119 вагонов пригородных электричек на сумму 3,7 млрд рублей. Ремонт предусматривает замену оборудования санузлов и электроники, замену оконных рам, сидений и обшивки салона, а также очистку и окраску кузова.