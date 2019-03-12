СМИ: Alibaba инвестирует более $690 млн в курьерскую компанию STO Express

ХАНЧЖОУ, 12 марта. /ТАСС/. Alibaba направит 4,66 млрд юаней ($693 млн) на покупку 15% акций китайского оператора экспресс-доставки STO Express, сообщает South China Morning Post.

Как отмечает издание, это уже четвертое вложение Alibaba в курьерский бизнес. Ранее корпорация приобрела миноритарные доли в китайских компаниях YTO Express, ZTO Express и Best Inc.

Alibaba работает с экспресс-операторами через основанное в 2013 году логистическое подразделение Cainiao.

По данным SCMP, Alibaba намерены в приоритетном порядке усиливать сотрудничество с STO в области технологий, доставки в Китае на последней миле и логистики "Нового ретейла" - концепции развития ретейла, основанной на комбинировании преимуществ традиционной и интернет-торговли для создания ценности для покупателя.

По оценкам компании, инвестиции в STO Express помогут достичь целевых показателей по срокам доставки. Согласно стратегии развития, Alibaba намерена сократить гарантированные сроки международной доставки до 72 часов, внутри Китая - до 24 часов.

Крупнейший китайский конкурент Alibaba JD.com также агрессивно инвестирует в развитие логистики, создавая собственную сеть складов и курьеров. В конце 2018 года JD.com объявил о планах нанять 15 тыс. новых сотрудников, две трети из которых будут работать в логистическом подразделении JD Logistics.