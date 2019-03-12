43% организаций Европы, Ближнего Востока и Африки считают приоритетом капитализацию данных

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Более 40% организаций в технически развитых странах Европы, Ближнего Востока и Африки считают капитализацию данных приоритетной задачей для получения конкурентного преимущества в экономике. Об этом говорится в представленном во вторник в ТАСС исследовании, проведенном компанией International Data Corporation (IDC).

"Мы движемся к миру умных изделий, высокого качества обслуживания, самообучающихся систем и постоянно совершенствующихся цифровых услуг, и в связи с этим ценность данных постоянно возрастает. Это подтверждается тем фактом, что 43% организаций Европы, Африки и Ближнего Востока проводят цифровую трансформацию [данных] и считают капитализацию данных наиболее приоритетной задачей. Данные лежат в основе современных приложений и служб, основанных на таких технологиях нового поколения как когнитивные системы, интернет вещей, искусственный интеллект и машинное обучение", - говорится в документе.

В новую эпоху в основе работы предприятий лежат именно данные, а не технологии или программное обеспечение, и в этом контексте предприятия должны оптимально использовать имеющиеся возможности, получая конкурентное преимущество в экономике, основанной на данных. Авторы исследования отмечают, что сфера данных "все больше пересекается с физическим миром и влияет на него". "В цифровую эпоху модели самолетов превратились в автономные спасательные дроны, способные записывать видео. Сотни тысяч книг можно загрузить на одно цифровое устройство, которое помещается на ладони", - указывают составители.

Исследование "Глобальная цифровизация: от периферии к центру" было проведено в конце 2018 года при поддержке американской компании Seagate Technology. Эксперты изучили работу с данными в крупных международных корпорациях, оценив уровень цифровизации предприятий в четырех отраслях - здравоохранении, промышленности, финансовой сфере и СМИ. Компания провела изучение объемов и характера глобальной сферы данных (данных, создаваемых за один год) за период, превышающий 10 лет. Информация основывается на регулярном анализе ситуации на рынке хранения данных, проводимого IDC более чем в 80 странах.

International Data Corporation (IDC) - международная исследовательская и консалтинговая компания, основанная в 1964 году и занимающаяся изучением мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций. Является подразделением издательской компании International Data Group со штаб-квартирой в городе Фремингем (США, штат Массачусетс). На IDC работают более 1,1 тыс. аналитиков в 110 странах, которые собирают и обрабатывают информацию о местных рынках IT.