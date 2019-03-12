Самолеты Boeing 737 MAX 8, летевшие в Великобританию, возвращаются в аэропорты вылета

ТАСС, 12 марта. Самолеты Boeing 737 MAX 8, выполнявшие рейсы в Великобританию, разворачиваются и возвращаются в аэропорты вылета после запрета британского регулятора на пролет лайнеров этого типа в воздушном пространстве Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют данные авиационных порталов Flightradar24.com и Airlive.net .

Вторая катастрофа за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

В частности, в Стамбул возвращаются как минимум два лайнера Turkish Airlines, летевшие в Великобританию. Кроме того, в воздушном пространстве Румынии развернулся летевший из Стокгольма в Тель-Авив самолет авиакомпании Norwegian, которая ранее объявила о прекращении использования всех своих 18 авиалайнеров Boeing 737 MAX 8.

Отказ от Boeing

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций, помимо Ethiopian Airlines, уже заявило Управление гражданской авиации Великобритании, а также ряд африканских и центральноамериканских авиакомпаний. Власти Китая, Индонезии, Вьетнама, Сингапура, Омана, Малайзии и Австралии также распорядились временно прекратить использование этих воздушных судов.

Управление гражданской авиации Индии ужесточило требования к пилотам Boeing 737 MAX. Евросоюз намерен принять решение о дальнейшей эксплуатации авиалайнера по итогам консультаций с авиационными властями США.

Ранее МИД России распространил предупреждение о возможных задержках и отменах рейсов из-за приостановки некоторыми авиакомпаниями полетов на самолетах Boeing 737 MAX 8.