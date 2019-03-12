В Uniper уверены, что "Северный поток - 2" будет реализован

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Компания Uniper, которая является одним из партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2", не комментирует доклад Европарламента по отношениям с Россией, но уверены в том, что проект будет реализован. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель компании.

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"Детально по возможной резолюции Европарламента мы высказываться не будем. Ясно, что мы как и прежде придерживаемся наших обязательств по Nord Stream 2, мы убеждены в том, что он имеет смысл с точки зрения энергетической политики для Германии и для Европы на фоне сокращения производства газа в Европе", - сообщили в пресс-службе.

"Мы прочно исходим из того, что проект Nord Stream 2 будет реализован", - говорится в сообщении.

Ранее Европарламент одобрил доклад под названием "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией". В нем указывается, что газопровод "Северный поток - 2" "усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа", и якобы "ставит под угрозу внутренний рынок ЕС".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.