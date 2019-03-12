СМИ: в Швеции испытают беспилотный электрогрузовик на обычной дороге

СТОКГОЛЬМ, 12 марта. /ТАСС /. Компания из Гётеборга Einride получила разрешение Транспортного управления на испытание своего беспилотного электрогрузовика T-poden на небольшом отрезке дороги общего пользования в промышленной зоне города Йёнчёпинг в центральной части Швеции. Испытания начнутся позже весной, сообщает издание Ny Teknik.

"Грузовой автомобильный транспорт создает значительную часть глобальных выбросов углекислого газа. Пилотный проект в Йёнчёпинге - это маленький, но важный шаг на пути к созданию безопасной и устойчивой транспортной системы, и поэтому мы рады, что можем начать ездить по общим дорогам", - отметил глава компании Роберт Фальк.

Стартап-компания Einride уже давно работает над созданием электрического самоходного грузовика без кабины T-pod. Компания некоторое время назад подала заявку на проведение испытаний на общей дороге. До этого грузовику не разрешалось выезжать за пределы складского комплекса.

7 марта Транспортное управление и Einride провели в реальных условиях эксплуатации так называемый приемочный тест на площадке (Site Acceptance Test). Эксперты управления по результатам испытаний дали оценку, что T-pod умеет ездить в соответствии с нормами и правилами дорожного движения.

Предполагается, что беспилотные грузовики будут задействованы в коммерческих перевозках, но их скорость не превысит 5 км/ч. Рекомендацию провести тест на этом маршруте длиной 100 м между складом и терминалом в промышленной зоне была дана муниципалитетом Йёнчёпинга. Общая длина этой дороги, которая также используется другими транспортными средствами, - 300 м.

Телекоммуникационные компании Ericsson и Telia обеспечат проект в Йёнчепинге пятым поколением связи 5G.