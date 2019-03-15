В "Яндекс.Станции" появилось радио

Отмечается, что для включения радиостанции можно будет использовать голосовой помощник "Алиса". "Если не называть конкретную станцию, "Алиса" выберет ее сама или включит ту, которую человек слушал раньше", - отмечается в сообщении "Яндекса". Голосовой помощник также может ответить на вопрос, какие станции у нее есть.

Если попросить "Алису" влючить "следующую" или "предыдущую", она найдет ближайщую станцию по частоте.

"Яндекс.Станция" - домашняя мультимедиа-платформа с голосовым помощником "Алиса", которая поступила в продажу летом 2018 года. Среди основных функций: ответы на вопросы, поиск информации в интернете, воспроизведение музыки через сервис "Яндекс.Музыка". Также устройство можно подключить к телевизору, монитору или проектору и управлять просмотром видео из онлайн-кинотеатров и сети. В ноябре 2018 года "Яндекс" представил две бюджетных колонки, оснащенных "Алисой", производителями выступили компании Irbis и Dexp.