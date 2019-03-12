Структура Росатома начала сборку оборудования для первой атомной станции в Бангладеш

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Компания "АЭМ-технологии" (входит в "Атомэнергомаш" - дивизион Росатома) начала производство оборудования для первой атомной электростанции в Бангладеш "Руппур". Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе компании.

Ранее в феврале собирать оборудование для бангладешской АЭС начали на заводе "Петрозаводскмаш" (входит в Росатом), первые отгрузки планируются в 2020 году. Саму станцию "Руппур" начали строить в ноябре 2017 года, для строительства первой бангладешской АЭС выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Ввести блоки в эксплуатацию планируется в 2022 и 2023 годах.

"По итогам визита представители Бангладешской комиссии по атомной энергии дали старт изготовлению внутрикорпусных устройств ядерного реактора для энергоблока №1 первой атомной станции в Бангладеш. Волгодонский филиал "АЭМ-технологии" "Атоммаш" изготовит для двух энергоблоков АЭС "Руппур" в Бангладеш реакторы и комплекты парогенераторов", - уточнили в пресс-службе.

В волгодонском филиале для бангладешской АЭС изготовят шахты, выгородки и блоки защитных труб. Сообщается, что сейчас на заводе собирают нижний полукорпус реактора и фланец для верхнего полукорпуса реактора.

"АЭМ-технологии" является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения. В ее структуре - инжиниринговый центр с опытными конструкторами и технологами, а также две производственные площадки - филиал "Петрозаводскмаш" в Петрозаводске (Карелия) и филиал "Атоммаш" в Волгодонске (Ростовская область).