Восемь стран закрыли воздушное пространство для Boeing 737 MAX

Как сообщило агентство Reuters , управление гражданской авиации Франции (DGAC ) во вторник также запретило эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 в воздушном пространстве страны.

ВЕНА, 12 марта. /ТАСС/. Министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Норберт Хофер распорядился закрыть австрийское воздушное пространство для пролета лайнеров Boeing 737 MAX 8 после катастрофы самолета Ethiopian Airlines. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе минтранса Австрии.

"Учитывая обстоятельства происшествия в Эфиопии, французские власти в качестве меры в качестве меры предосторожности приняли решение о запрете любых коммерческих рейсов, выполняемых Boeing 737 MAX 8, с французской территории или над ней", - говорится в сообщении. При этом в нем подчеркивается, что в воздушном флоте французских авиакомпаний самолетов Boeing 737 MAX нет.

"Франция внимательно следит за ходом расследования авиакатастрофы, причина которой на данном этапе неизвестна", - отмечается в заявлении управления.

Великобритания

Временный запрет на эксплуатацию в воздушном пространстве страны самолетов Boeing 737 MAX 8 также ввели власти Великобритании.

"Мы выражаем соболезнования всем, кто оказался затронут трагедией, произошедшей в Эфиопии в воскресенье. Управление гражданской авиации Соединенного Королевства пристально следило за ситуацией, однако, поскольку в настоящий момент мы не располагаем достаточным количеством информации о показаниях имеющегося в нашем распоряжении параметрического самописца, в качестве меры предосторожности мы распространили инструкции о приостановке выполнения всеми операторами любых коммерческих пассажирских рейсов [с использованием Boeing 737 MAX 8], прибывающих в Великобританию, вылетающих из нее или следующих через ее воздушное пространство", - говорится в заявлении представителя ведомства, размещенном на сайте управления.

В управлении подчеркивают, что более подробные директивы, касающиеся безопасности полетов Boeing 737 MAX 8 будут распространены позднее. В настоящий момент на территории страны зарегистрированы и эксплуатируются пять лайнеров Boeing 737 MAX. Шестой должен был начать совершать рейсы на этой неделе. Boeing 737 MAX 8 в Великобритании использует чартерная авиакомпания TUI Airways.

Нидерланды

Свое воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8 также закрывают Нидерланды. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Нидерландов со ссылкой на министра инфраструктуры и управления водными ресурсами Кору ван Ньювенхёйзен.

"Таким образом, страна решила последовать примеру ряда других стран, в том числе Австралии, Великобритании, Малайзии и Сингапура", - отметило агентство.

Ранее туристическая компания TUI приняла решение временно отказаться от использования лайнеров этого типа для перевозки пассажиров. В Нидерландах компания использовала три Boeing 737 MAX 8.

Германия

Как сообщило агентство DPA, министерство транспорта Германии распорядилось закрыть воздушное пространство для пролета лайнеров Boeing 737 MAX 8.

Малайзия

Ранее о временном запрете на эксплуатацию в воздушном пространстве страны всех модификаций самолетов Boeing 737 MAX заявили в Малайзии.

"Решение вступает в силу с сегодняшнего для и продлится вплоть до дальнейшего уведомления", - отметили в ведомстве. Кроме того, в сообщении Управления указывается, что "ни одна компания Малайзии не эксплуатирует Boeing 737 MAX".

Оман

Главное управление гражданской авиации Омана также запретило эксплуатацию пассажирских самолетов Boeing 737 MAX на фоне авиакатастрофы в Эфиопии.

"Главное управление гражданской авиации Омана решило приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX во всех аэропортах страны до дальнейшего уведомления", - заявили в ведомстве.

Ирландия

Ирландское авиационное агентство (IAA) объявило во вторник о решении приостановить эксплуатацию пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве. В официальном пресс-релизе компании указывается, что эта мера связана с двумя недавними авиакатастрофами.

"Решение вызвано необходимостью удостовериться в безопасности пассажиров и экипажей, что является для IAA абсолютным приоритетом в работе", - говорится в документе.

"На данный момент мы не располагаем достаточной информацией о катастрофе, случившейся в Эфиопии 10 марта, однако считаем необходимым временно отказаться от приема и отправки лайнеров этой модели", - отметило ирландское агентство.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций, помимо Ethiopian Airlines также заявил ряд африканских и центральноамериканских авиакомпаний. Власти Китая, Индонезии, Вьетнама, Сингапура и Австралии также распорядились временно прекратить использование этих воздушных судов.

Управление гражданской авиации Индии ужесточило требования к пилотам Boeing 737 MAX. Евросоюз намерен принять решение о дальнейшей эксплуатации авиалайнера по итогам консультаций с авиационными властями США.