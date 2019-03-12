Акции Boeing в Нью-Йорке падают на 6,5%

ТАСС, 12 марта. Акции авиастроительного концерна Boeing в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник продолжили падение после авиакатастрофы в Эфиопии и на фоне решения о приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций со стороны ряда стран.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 18:35 мск акции компании уменьшились на 6,7%, до $373,2 за акцию. 11 марта в ходе торговой сессии акции компании снижались в пределах 10%.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций, помимо Ethiopian Airlines, уже заявило Управление гражданской авиации Великобритании, а также ряд африканских и центральноамериканских авиакомпаний. Власти Китая, Индонезии, Вьетнама, Сингапура, Омана, Малайзии и Австралии также распорядились временно прекратить использование этих воздушных судов.

Управление гражданской авиации Индии ужесточило требования к пилотам Boeing 737 MAX. Евросоюз намерен принять решение о дальнейшей эксплуатации авиалайнера по итогам консультаций с авиационными властями США.

Ранее МИД России распространил предупреждение о возможных задержках и отменах рейсов из-за приостановки некоторыми авиакомпаниями полетов на самолетах Boeing 737 MAX 8.

В то же время компания Boeing выступила с заявлением, что уверена в безопасности самолетов 737 MAX 8, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Крушение Boeing 737 MAX 8

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, спасателям удалось обнаружить оба бортовых самописца.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта самолет рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Согласно полученным данным первого бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.