Минфин США заявил, что будет следить за выполнением "Русалом" условий снятия санкций

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Минфин США намерен следить за выполнением условий снятия санкций с "Русала", холдинга En+ и компании "Евросибэнерго". Как заявила во вторник заместитель американского министра финансов Сигал Манделкер на слушаниях в спецкомитете Конгресса, невыполнение этих условий повлечет за собой последствия.

США сняли санкции с "Русала" и En+. Как компании этого добились

"Минфин будет бдительно следить за соблюдением выполнения обязательств, а их невыполнение повлечет за собой немедленные последствия", - сказала она. "Русал", En+ и "Евросибэнерго" согласились на беспрецедентную прозрачность <...>", - подчеркнула Манделкер.

"Администрация США ввела санкции в отношении более 270 физических и юридических лиц, связанных с Россией, одними из самых значительных стали введенные 6 апреля 2018 года санкции в отношении семи российских олигархов и 12 компаний. Мы также ввели санкции в отношении российских компаний, которые помогают уклонятся от санкций, включая санкции в отношении российского банка и транспортных компаний из-за КНДР", - сказала она.

27 января Министерство финансов США объявило о снятии санкций, введенных в отношении "Русала", холдинга En+ и компании "Евросибэнерго". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с фигурантами.