Медведев остался доволен новым терминалом аэропорта Емельяново в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел новый терминал аэропорта Емельяново в Красноярске, который является одним из важнейших авиатранспортных узлов региона.

Медведев прошел в общую зону аэровокзала, затем в зал прилета внутренних рейсов, осмотрел трансферную зону. Премьеру рассказали о пассажиропотоке и количестве рейсов.

"Залы просторные, так и должно быть", - сказал премьер, отметив, что здание в целом производит хорошее впечатление, учитывая, что туристы, прилетевшие в Красноярск, именно аэропорт видят первым.

Емельяново обеспечивало прием делегаций - участников Универсиады.

Новый терминал был открыт в декабре 2017 года. В этом году состоялась отправка первых международных рейсов. На сегодняшний день через него осуществляют регулярные и чартерные пассажирские перевозки 28 российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает 63 направления.

За шесть месяцев 2018 года пассажиропоток авиаузла увеличился на 19%, до 1,202 млн пассажиров, грузопоток - на 87%, до 12,016 тыс. т.