Источник: "Черкизово" изучает возможность стать владельцем "Евродона"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Группа "Черкизово" рассматривает возможность приобретения ГК "Евродон", основным акционером которой является ВЭБ.РФ. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к "Черкизово".

"Черкизово" изучает этот актив", - сказал собеседник агентства.

В "Черкизово" и ВЭБ.РФ эту информацию не комментируют. При этом в ВЭБ.РФ не стали опровергать, что госкорпорация получила несколько предложений, над которыми работают специалисты и финансовые консультанты.

"Консультанты в ближайшее время должны закончить подводить предварительные итоги по оценке предприятий, входящих в группу компаний "Евродон", - отметили ТАСС в ВЭБ.РФ.

Источник агентства уточнил, что итоги переговоров с участниками рынка также будут зависеть от конечной оценки компании финансовыми консультантами. Он не опроверг и не подтвердил участие "Черкизово" в переговорах, однако, по его словам, в переговорах также участвуют и несколько других "ключевых участников рынка".

В пресс-службе ГК "Евродон" отметили, что предприятие в середине марта планирует закончить инвентаризацию, а затем получить итоговые результаты оценки. На сегодняшний день проведен аудит группы по МСФО за 2018 год.

Ранее источник ТАСС, близкий к компании, сообщал, что предварительная стоимость активов ГК "Евродон" составила не менее 10 млрд рублей.

В декабре 2016 года и весной 2017 года агрохолдинг пережил две вспышки гриппа птиц. Общий ущерб от них превысил 2,6 млрд рублей. Третья вспышка произошла летом 2018 года. В августе "Евродон" допустил дефолт по платежу одному из основных своих кредиторов - "ВЭБ Капитала".

В начале этого года Арбитражный суд Ростовской области по искам ВЭБ ввел процедуру наблюдения в отношении четырех предприятий агрохолдинга - ООО "Торговый дом "Индолина", ООО "Евродон-Юг", ООО "Евродон" и ООО "Урсдон".